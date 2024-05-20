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تراند اليوم : بالفيديو: مدعي عام الجنائية الدولية: تقدمنا بطلب مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار وهنية

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صحيفة الخليج 365 : كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان مع كريستيان أمانبور، عن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة قادة من حركة حماس، يحيى السنوار، ومحمد الضيف، وإسماعيل هنية.

وقال أمانبور، خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN:" التهم الموجهة إليهم هي الإبادة والقتل وغحتجاز رهائن، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، أثناء الاحتجاز، وهذه الجرائم الرئيسية التي يعتقد أن الثلاثة ارتكبوها."

وأضاف:" لقد صدم العالم في 7 أكتوبر، عندما تم خطف الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، لقد عانى الناس كثيراً ولدينا أدلة لدعم الطلبات التي قدمناها إلى القضاة".

وتابع:" كما سيتم توجيه تهم محاولة الإبادة إلى نتانياهو و غالانت، والتسبب في المجاعة كأسلوب حرب، بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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