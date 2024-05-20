تراند اليوم : بالفيديو: مدعي عام الجنائية الدولية: تقدمنا بطلب مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار وهنية

صحيفة الخليج 365 : كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان مع كريستيان أمانبور، عن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة قادة من حركة حماس، يحيى السنوار، ومحمد الضيف، وإسماعيل هنية.

وقال أمانبور، خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN:" التهم الموجهة إليهم هي الإبادة والقتل وغحتجاز رهائن، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، أثناء الاحتجاز، وهذه الجرائم الرئيسية التي يعتقد أن الثلاثة ارتكبوها."

وأضاف:" لقد صدم العالم في 7 أكتوبر، عندما تم خطف الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، لقد عانى الناس كثيراً ولدينا أدلة لدعم الطلبات التي قدمناها إلى القضاة".

وتابع:" كما سيتم توجيه تهم محاولة الإبادة إلى نتانياهو و غالانت، والتسبب في المجاعة كأسلوب حرب، بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع".