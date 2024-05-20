شكرا لقرائتكم خبر عمليات سيبرانية لمواجهة التهديدات في «الأسد المتأهب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعزيزا لمفهوم العمل المشترك، نفذت القوات المسلحة المشاركة في التمرين تدريباتها الميدانية إلى جانب قوات 32 دولة شقيقة وصديقة، وتضمنت التدريبات الميدانية عمليات الاستهداف المشترك، والدفاع الجوي الصاروخي، وعمليات مكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة.
إضافة إلى عمليات تحرير الرهائن، وعمليات الدفاع والهجوم بالآليات والدبابات، والعمليات السيبرانية، وعمليات المعلومات والاتصالات الاستراتيجية.
ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، والتدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، وعمليات الدفاع الجوي الصاروخي، إلى جانب تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن البحري لمواجهة التهديدات الإقليمية، ويستهدف التمرين تدريب القوات المشاركة على تنفيذ عمليات أمن الحدود، وتطوير قدرات الوحدات العسكرية لمواجهة وإدارة الأزمات.
يذكر، أن القوات المسلحة، ممثلة في رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة وأفرع القوات المسلحة (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي)، تشارك في تمرين «الأسد المتأهب 2024» بقوات فعلية، وضباط مخططين، وضباط مراقبين.
أهداف التمرين
- التدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة.
- عمليات الدفاع الجوي الصاروخي.
- عمليات مكافحة الإرهاب.
- عمليات الأمن البحري لمواجهة التهديدات.
- تنفيذ عمليات أمن الحدود.
- تطوير قدرات الوحدات لمواجهة الأزمات.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات سيبرانية لمواجهة التهديدات في «الأسد المتأهب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.