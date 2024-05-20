عمليات سيبرانية لمواجهة التهديدات في «الأسد المتأهب»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل وحدات من القوات المسلحة السعودية مشاركتها في مناورات تمرين «الأسد المتأهب 2024»، الذي تنفذ فعالياته في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتعزيزا لمفهوم العمل المشترك، نفذت القوات المسلحة المشاركة في التمرين تدريباتها الميدانية إلى جانب قوات 32 دولة شقيقة وصديقة، وتضمنت التدريبات الميدانية عمليات الاستهداف المشترك، والدفاع الجوي الصاروخي، وعمليات مكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة.

إضافة إلى عمليات تحرير الرهائن، وعمليات الدفاع والهجوم بالآليات والدبابات، والعمليات السيبرانية، وعمليات المعلومات والاتصالات الاستراتيجية.

ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، والتدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، وعمليات الدفاع الجوي الصاروخي، إلى جانب تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن البحري لمواجهة التهديدات الإقليمية، ويستهدف التمرين تدريب القوات المشاركة على تنفيذ عمليات أمن الحدود، وتطوير قدرات الوحدات العسكرية لمواجهة وإدارة الأزمات.

يذكر، أن القوات المسلحة، ممثلة في رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة وأفرع القوات المسلحة (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي)، تشارك في تمرين «الأسد المتأهب 2024» بقوات فعلية، وضباط مخططين، وضباط مراقبين.

أهداف التمرين