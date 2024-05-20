القيادة تعزي السلطة التنفيذية في وفاة الرئيس الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر، في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وقال الملك سلمان في برقية التعزية» علمنا بنبأ وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهة ثانية هنا خادم الحرمين، الرئيس الكاميروني بول بيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

إلى ذلك عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر، في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وقال ولي العهد في برقية التعزية «علمنا بنبأ وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهة أخرى هنأ ولي العهد الرئيس الكاميروني بول بيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد، في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.