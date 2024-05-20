شكرا لقرائتكم خبر إغلاق حظائر تبيع حليب الإبل على الطرقات بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في مكتبها بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، عددا من الحظائر المخالفة للنظام، إذ تبيع حليب الإبل على الطرقات في الشميسي وقهوة الجبل.

وأوضح مكتب وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة، أن مكتب الوزارة بالتعاون مع اللجنة المشكلة لمنع بيع حليب الإبل، نفذ جولات تفتيشية رقابية، استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق، لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة.

مبينا أن الحملة تأتي استمرارا للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة بيع حليب الإبل على الطرقات العامة.

البيع العشوائي