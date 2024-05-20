إغلاق حظائر تبيع حليب الإبل على الطرقات بمكة

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وأوضح مكتب وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة، أن مكتب الوزارة بالتعاون مع اللجنة المشكلة لمنع بيع حليب الإبل، نفذ جولات تفتيشية رقابية، استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق، لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة.
مبينا أن الحملة تأتي استمرارا للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة بيع حليب الإبل على الطرقات العامة.
البيع العشوائي
- نقل أمراض خطرة من الحيوان إلى الإنسان.
- تشكيل خطورة على الصحة.
- انعدام نظافة الأماكن والأوعية.
- منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث.
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