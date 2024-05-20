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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توظيف الابتكار الجامعي في تحسين التنقل بالمسجد الحرام، اختتمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالشراكة مع جامعة أم القرى، ووادي مكة للاستثمار، أمس الأول بمقر الجامعة، برنامج تحدي تحسين تجربة التنقل لأداء الطواف والسعي، والذي انطلق 12 مايو الجاري واستمر أسبوعا وتضمن مسارات: الكراسي اليدوية، والعربات الكهربائية، وعربات الغولف، والمقطورات، والأفكار الإبداعية للتنقل.

وشارك فيه 50 فريقا، بواقع 190 مشاركا، و19 مرشدا، و10 محكمين، و118 جلسة إرشادية، بحضور رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي ال مذهب، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي غازي الشهراني.

وثمن الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور علي الشاعري، نتائج وثمار تحدي تحسين تجربة التنقل لأداء الطواف والسعي، والمنظم ضمن برنامج توظيف الابتكار الجامعي في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، بالشراكة الفاعلة والرائدة مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ونوه الأمين العام للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس ماجد الفويز، بفعاليات تحدي تحسين تجربة التنقل، وعدها من المسابقات الرائدة في دعم الابتكار لتحقيق بيئة عمل جاذبة وآمنة، ومراعية لمواصفات السلامة المحلية والعالمية للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

الفائزون في المسابقة

المركز الأول

مساري في تطوير نظام مسارات ذكية للعربات الكهربائية.

المركز الثاني

مَسِير في تطوير عربات تعمل بالذكاء الاصطناعي وتراعي الأرجونميكس.

المركز الثالث

ناقلون في مقطورات الطواف بمواصفات خاصة تتناسب مع طبيعة المكان

المركز الرابع

تريث في جهاز حماية المعتمرين في الحرم باستخدام مستشعر مدى.

المركز الخامس

معين في تطبيق لربط المعتمرين بدافعي العربات داخل الحرمين.

مسارات التحدي