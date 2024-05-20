مبادرة «طريق مكة» صورة سعودية مشرفة في 7 دول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجسد مبادرة «طريق مكة» صورة مشرقة وحضارية للمملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة المملكة، في تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية منذ عهد الملك عبدالعزيز، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لخدمة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء المعمورة.

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية مبادرة «طريق مكة» للعام السادس على التوالي، عبر 11 مطارا في 7 دول، هي: «المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، تركيا، كوت ديفوار»، إذ أسهمت المبادرة في تقديم خدمات ذات جودة عالية لـ617 ألفا و756 حاجا في بلادهم منذ إطلاقها 2017.

وتهدف المبادرة إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، كأحد أهداف رؤية السعودية 2030.

ويشمل ذلك: إنهاء إجراءاتهم في بلادهم بسهولة ويسر، بدءا من إصدار تأشيرة الحج الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة، من صالة المبادرة في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.