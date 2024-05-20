شكرا لقرائتكم خبر اختبار لتقييم مستوى وعي المراهقين بالسلامة المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز الوعي حول أهمية السلامة على الطرق، خاصة بين المراهقين والشباب، أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة توعوية للتوعية بالسلامة المرورية، تحت شعار «لا فيك ولا في الحديد»، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز السلامة العامة.

وتضمنت الحملة وجود اختبار علمي، يتيح للمشاركين تقييم مستوى معرفتهم بالسلامة المرورية وسلوكيات القيادة الآمنة، مع تقديم نصائح مخصصة استنادا إلى النتائج لتحسين أدائهم على الطريق.

تأتي الحملة تلبية لتصدر حوادث المرور من بين المسببات الرئيسة للوفيات حول العالم، مستهدفة تغيير السلوكيات الخطرة، والتشجيع على التزام القوانين المرورية.

ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، تتسبب الحوادث المرورية فيما يقرب من 3700 وفاة كل يوم، إذ تحتل المركز الـ8 لمسببات الوفاة على مستوى العالم لجميع الفئـات العمرية، والسبب الرئيس لوفاة الأطفال والشباب، الذين تراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما.

وتتضمن الحملة كثيرا من المنتجات المهمة، منها فيديو رئيس يسلط الضوء على أهمية ربط حزام الأمان، والتقيد بالسرعات المحددة، وتجنب استخدام الجوال أثناء القيادة. كما تشمل دليلا توعويا يهدف إلى إرشاد الشباب إلى السلوكيات القيادية الآمنة.

وتشمل الحملة اختبارا علميا يتيح للمشاركين تقييم مستوى معرفتهم بالسلامة المرورية وسلوكيات القيادة الآمنة، مع تقديم نصائح مخصصة استنادا إلى النتائج لتحسين أدائهم على الطريق.

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