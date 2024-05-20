شكرا لقرائتكم خبر «كدانة» تطرح 41 وحدة تأجيرية بمشعر عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير - المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وحماها والذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة - عن طرح 41 وحدة تأجيرية جديدة بمنطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات؛ وذلك بهدف رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة للحجاج والزوار.

وأوضحت الشركة أن الوحدات التأجيرية يتم طرحها عن طريق منصة الوقت الذهبي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://www.alwataldhahabi.com/Home/Boothlocation=3 وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن طرح‬ 91 وحدة تأجيرية جديدة بمشعر ‫منى؛ وذلك لتقديم الخدمات والاحتياجات لضيوف الرحمن‬ في المشاعر المقدسة، خلال موسم الحج.

وأوضحت الشركة أن الوحدات التأجيرية تقع في خمس مناطق بمشعر منى.

وسبق أن طرحت أيضا‬ 57 وحدة تأجيرية بجادة ‫منى، وذلك بهدف رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن‬ في موسم حج 1445 هـ.

وأوضحت الشركة أن مجالات التصنيف تتمثل في تأجير محلات تجارية بمشعر منى، وتشمل أكشاك حديثة ومكيفة، وذلك بأكبر منطقة لتجمع الحجاج والمعتمرين.

وحدات التأجير المعلن عنها: