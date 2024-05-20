شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ مشروع أنسنة وتطوير طريق المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الادارة العامة للتجميل والمرافق أعمال تحسين المشهد الحضري وأنسنة الطرق والمحاور الرئيسة، وذلك ضمن مشروع معالجة التشوه البصري بمحور طريق المسجد الحرام، وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين المظهر الحضري للمدينة المقدسة وتجميل شوارع مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة؛ أن المشروع يشكل أهمية كونه يحتل موقعا حيويا شمال طريق المسجد الحرام، حيث شملت الأعمال المنفذة، المنطقة الممتدة من الغزة وحتى كوبري الروضة، وهي منطقة حيوية تضم عددا كبيرا من الفنادق والمحال التجارية، وتشكل أرجاؤه امتدادا لطريق المسجد الحرام الذي يمثل أهمية قصوى خاصة خلال المواسم والذي يعد مقصدا لأعداد كبيرة من ضيوف الرحمن.

وشملت أعمال التحسين إنجاز أعمال الإنترلوك على مساحة 20,000 م2، إضافة إلى أعمال تأهيل الجسور بمساحة 3,500 متر مربع ، كما تم تنفيذ أعمال بردورات الأرصفة بطول 4,000 متر طولي، وأعمال الجرانيكس بمساحة 1,425 م2، إضافة الى تركيب وحدات ألمنيوم حسب الهوية في جسور المشاة بمساحة 1,500 م2، وتنفيذ أعمال درابزين بطول 115 مترا طوليا.

أعمال الأمانة: