شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ مشروع أنسنة وتطوير طريق المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة؛ أن المشروع يشكل أهمية كونه يحتل موقعا حيويا شمال طريق المسجد الحرام، حيث شملت الأعمال المنفذة، المنطقة الممتدة من الغزة وحتى كوبري الروضة، وهي منطقة حيوية تضم عددا كبيرا من الفنادق والمحال التجارية، وتشكل أرجاؤه امتدادا لطريق المسجد الحرام الذي يمثل أهمية قصوى خاصة خلال المواسم والذي يعد مقصدا لأعداد كبيرة من ضيوف الرحمن.
وشملت أعمال التحسين إنجاز أعمال الإنترلوك على مساحة 20,000 م2، إضافة إلى أعمال تأهيل الجسور بمساحة 3,500 متر مربع ، كما تم تنفيذ أعمال بردورات الأرصفة بطول 4,000 متر طولي، وأعمال الجرانيكس بمساحة 1,425 م2، إضافة الى تركيب وحدات ألمنيوم حسب الهوية في جسور المشاة بمساحة 1,500 م2، وتنفيذ أعمال درابزين بطول 115 مترا طوليا.
أعمال الأمانة:
- أعمال الإنترلوك على مساحة 20,000 م2.
- تأهيل الجسور بمساحة 3,500 م2.
- بردورات الأرصفة بطول 4,000 متر طولي.
- أعمال الجرانيكس بمساحة 1,425 م2.
- وحدات ألمنيوم بجسور المشاة بمساحة 1,500م2
- تنفيذ أعمال درابزين بطول 115 مترا طوليا.
- أعمال الدهانات للمباني بمساحة 20,000 م2
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ مشروع أنسنة وتطوير طريق المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.