منصة موحدة للإحالات الطبية في الداخل والخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإدارة حركة الإحالات الطبية داخل وخارج المملكة، شهد نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، حفل تدشين المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية.

جاء ذلك، ضمن حفل تضمنت فعالياته تكريم شركاء النجاح، والمميزين في أداء اختصاصات المركز من مقدمي خدمات الرعاية الصحية لـ2023.

وتشكل المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية منصة وطنية، تهدف إلى إدارة حركة الإحالات الطبية، ومتابعة الطاقات الاستيعابية والأسرة وإدارة طلبات العلاج بين المناطق وخارج المملكة.

ويتم تحويل المستفيدين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها، وبين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية، ويتم ذلك عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، وخلال منصة الكترونية موحدة للإحالة، بحيث يعتمد متابعة العمليات على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانات المستشفيات (التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسِرَّة، وغيرها) للقطاعات الصحية كافة: (وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص)، في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة ومتابعتها، بهدف تقليل الانتظار لقوائم المرضى، والوصول إلى المستهدفات.

المنصة الموحدة