شكرا لقرائتكم خبر حي حراء الثقافي يحتفي باليوم العالمي للمتاحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووضع الحي برنامجا للزوار يطلعون من خلاله على عدد من العناصر السياحية والثقافية والتراثية المختلفة التي هيأها الحي من أجل إثراء تجربتهم الثقافية والمعرفية.
ويعد حي حراء والذي يقع أسفل جبل حراء معلما سياحيا وثقافيا في العاصمة المقدسة، لما يحتويه من مجموعة من المتاحف والمعارض التي تثري تجربة الزوار الدينية والثقافية، منها متحف القرآن الكريم ومتحف ومعرض الوحي، والتي تحوي مقتنيات متنوعه تهتم في مجملها بالسرد التاريخي والإثراء المعرفي، إضافة لعدد من الأركان الثقافية والاقتصادية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر حي حراء الثقافي يحتفي باليوم العالمي للمتاحف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.