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حي حراء الثقافي يحتفي باليوم العالمي للمتاحف

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظم حي حراء الثقافي في مكة المكرمة أمس الأول عددا من الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف، والذي يوافق الـ18 من مايو من كل عام تحت عنوان «المتاحف والتعليم والبحث»، تأكيدا على أهمية البحث العلمي وتحصيل المعرفة، وبما يتسق مع دور المتاحف من خلال تقديم الأنشطة المختلفة والمتنوعة.

ووضع الحي برنامجا للزوار يطلعون من خلاله على عدد من العناصر السياحية والثقافية والتراثية المختلفة التي هيأها الحي من أجل إثراء تجربتهم الثقافية والمعرفية.

ويعد حي حراء والذي يقع أسفل جبل حراء معلما سياحيا وثقافيا في العاصمة المقدسة، لما يحتويه من مجموعة من المتاحف والمعارض التي تثري تجربة الزوار الدينية والثقافية، منها متحف القرآن الكريم ومتحف ومعرض الوحي، والتي تحوي مقتنيات متنوعه تهتم في مجملها بالسرد التاريخي والإثراء المعرفي، إضافة لعدد من الأركان الثقافية والاقتصادية المختلفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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