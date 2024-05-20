مناقشة 32 أطروحة بحثية للدراسات العليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك عبدالعزيز بمقرها أمس الأول، ملتقى طلاب الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعنوان «باحثون 6»، وتستمر فعالياته ليومين، يتم من خلالهما تخصيص 6 جلسات علمية تناقش 32 أطروحة بحثية متنوعة. وأوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور زيني الحازمي، أن الملتقى شهد في نسخته الحالية 111 مشاركة، وبلغ عدد الأوراق العلمية المقدمة 32 ورقة و20 ملصقا علميا شاركت فيها كليات أخرى بـ4 مشاركات متنوعة، مبينا أن هدف الملتقى هو تشجيع طلبة الدراسات العليا وإتاحة الفرصة لهم لتقديم نتاجهم العلمي في إطار علمي نقدي، وتطوير مهاراتهم البحثية والعلمية، وتطوير قدراتهم في العرض والإلقاء، والتعرف على أبحاث متنوعة ومختلفة من جميع التخصصات، وتمكينهم من حضور دورات تدريبية وورش عمل متنوعة.

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