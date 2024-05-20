كلية طب الأسنان بكاساو تتصدر تصنيف (فئة أ)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية «كاساو»، على تصنيف (فئة أ) من بين كليات طب الأسنان بالسعودية.

كما تميز خريجو الجامعة في اختبارات الرخصة المهنية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بتحقيقهم أعلى معدل درجات في الاختبار من بين كليات طب الأسنان بجامعات المملكة منذ 2017 حتى يناير 2024.

إضافة إلى المرتبة الأعلى في معدل الأداء العام.

وعد عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتور علي الأحيدب، هذا الإنجاز امتدادا للنجاحات التي يحققها طلاب وطالبات الكلية في مشاركاتهم بنسخ اختبار الرخصة المهنية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

مؤكدا الاهتمام البالغ من الجامعة بعزيز البرامج الأكاديمية، خلال مقررات حديثة ومتطورة تطبق أعلى المعايير العالمية.