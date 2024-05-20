59 وظيفة أكاديمية شاغرة بجامعة أم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة أم القرى حاجتها لشغل «59» وظيفة من الوظائف الأكاديمية، بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك بمقر الجامعة الرئيس، وكليات المحافظات في: الجموم، والليث، والقنفذة، وأضم.

واشترطت الجامعة في التقديم على الوظائف الأكاديمية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقا صحيا، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة، وأن يكون قد حصل على الدرجات العلمية خلال الدراسة بالانتظام الكامل، والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد، وأن يكون المتقدم حاصلا على شهادة التصنيف المهني السعودي للتخصصات الصحية.

كما اشترطت في أن يكون المتقدم حاصلا على درجة 70% على الأقل، في اختبار هيئة التخصصات الصحية للمتقدمين للوظائف الصحية على وظيفة محاضر، مع انطباق الشروط الخاصة حسب الإعلان التفصيلي لكل وظيفة، وأن يكون التقدم على وظيفة واحدة، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات، وكذلك كل طلب غير مكتمل أو غير مستوف للشروط، إذ إن جميع الوظائف ستكون بنظام التعاقد، فيما ستكون الأولوية لمن لا يشغل وظيفة حكومية.