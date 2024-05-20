شكرا لقرائتكم خبر 154 طالبا يجتازون برنامج المحاسبين المميزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتاز 154 طالبا وطالبة من جامعة طيبة بالمدينة المنورة، برنامج المحاسبين المميزين «البرنامج المهني التطبيقي لسوق العمل» بدفعته الخامسة الذي يستهدف تأهيل طلبة كلية إدارة الأعمال.

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في برنامج المحاسبين المميزين 186 مشاركا من طلبة جامعة طيبة، كما بلغ عدد المجتازين بختم التميز من برنامج المحاسبين المميزين 16 طالبا و52 طالبة، فيما بلغ عدد غير المجتازين 33 طالبا وطالبة .

وكانت جامعة طيبة وقعت اتفاقية تعاون مع شركة «إقرار» لخدمات الأعمال، بهدف التأهيل والتطوير لسوق العمل ودعم وتطوير مهارات ومعرفة الطلبة بتخصص المحاسبة.