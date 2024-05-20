154 طالبا يجتازون برنامج المحاسبين المميزين

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وبلغ إجمالي عدد المشاركين في برنامج المحاسبين المميزين 186 مشاركا من طلبة جامعة طيبة، كما بلغ عدد المجتازين بختم التميز من برنامج المحاسبين المميزين 16 طالبا و52 طالبة، فيما بلغ عدد غير المجتازين 33 طالبا وطالبة .
وكانت جامعة طيبة وقعت اتفاقية تعاون مع شركة «إقرار» لخدمات الأعمال، بهدف التأهيل والتطوير لسوق العمل ودعم وتطوير مهارات ومعرفة الطلبة بتخصص المحاسبة.
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