شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإيراني المكلف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني.

وعبر سمو وزير الخارجية خلال الاتصال، عن بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم - رحمهم الله ـ.

وأعرب عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق.