شكرا لقرائتكم خبر عن معبرا عن تضامن المملكة.. وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الإيرانية

الدمام - شريف احمد - عبر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية عن بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم - رحمهم الله ـ،كما عبر سمو وزير الخارجية عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو وزير الخارجية بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني.كانت وزارة الخارجية، قالت أمس ف بيان إن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع بقلقٍ بالغ، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لفخامته.وتابعت في بيانها، "في الوقت الذي ندعو المولى -عزّ وجل- أن يحفظ فخامته ومرافقيه ويحيطهم بعنايته ورعايته، لنؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".