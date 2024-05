شكرا لقرائتكم خبر عن بفرحة كبيرة.. استقبال حافل لأبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة والان نبدء بالتفاصيل

رؤية السعودية 2030

الدمام - شريف احمد - بفرحة عارمة، استقبل الأهالي ومسؤولو "موهبة" ووزارة التعليم والجهات الإعلامية، أبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في الرياض.ويأتي هذا بعد تحقيقهم 27 جائزة دولية، وتمثيل المملكة العربية السعودية عالمياً بالمشاركة في مسابقة آيسف 2024. الأهالي ومسؤولو This is a Twitter Status ووزارة التعليم This is a Twitter Status والجهات الإعلامية يستقبلون أبطال This is a Twitter Status في الرياض. This is a Twitter Status— موهبة (@mawhiba)وتُعد النجاحات الوطنية التي يُحققها الطلبة السعوديون في أهم المحافل الدولية مثل "آيسف" و"آيتكس"، ثمرة العناية الدائمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله- كما يحقق هذا مُستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.وحقق الطلاب السعوديون 114 ميداليات وجائزة كبرى وخاصة في "آيسف 2024" و"آيتكس2024".وذلك ضمن أكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار، مواصلين بذلك إنجازاتهم السابقة التي حققوها في ذات المُسابقتين بنسخها الماضية.