تراند اليوم : تسريب تسجيلات لوزير الدفاع الإسرائيلي تكشف موقف إسرائيل من إقامة دولة فلسطينية ومصير حركة حماس

صحيفة الخليج 365: كشفت تسجيلات لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعاته بشأن الدولة الفلسطينية.

وقال غالانت في التسجيلات المسربة التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية: "الأمريكيون يفهمون الآن أن السلطة الفلسطينية لن تكون في غزة ولن تكون هناك دولة فلسطينية".

وأشار خلال اجتماع نواب حزب اللكود في الكنيست، إلى أن التصريحات الأمريكية العلنية ليست ذات أهمية، معلقا: "يفهمون أن هذا ليس عمليا، لا مع هذه الحكومة ولا مع أي حكومة أخرى، لأن إسرائيل لا تستطيع تحمل ذلك".

وأكمل: "نحن لسنا مستعدين تحت أي ظرف من الظروف لحكم حماس لغزة، وسيطرة إسرائيل المدنية على غزة يعني نحن بحاجة إلى أربع فرق يجب أن يمتلكها الجيش بطريقة ما".

وواصل: "الجهد الرئيسي الذي تبذله إسرائيل سوف يذهب إلى غزة والأسوأ من ذلك كله، وبما أننا يجب أن نتعامل مع هذه القضية، سيتعين علينا خفض مكانتنا في أماكن بالغة الأهمية".