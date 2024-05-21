شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف يبحث تعزيز التعاون مع عدد من رؤساء شركات الطيران العالمية والان نبدء بالتفاصيل

جذب الاستثمارات

أحدث التقنيات

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعات ثنائية مع عددٍ من رؤساء شركات الطيران العالمية، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م. خليل بن سلمة.جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.وتضمنت لقاءات الخريف، كلًا من رئيس شركة "كوماك - COMAC"، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إمبراير" التجارية، ورئيس شركة "بوينج" العالمية.وتطرّقت المباحثات إلى تعزيز التعاون في مختلف مجالات صناعة الطيران، واستعراض الممكنات التي توفرها المملكة في هذا القطاع الحيوي.إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وجذب الاستثمارات وتطوير التقنيات الحديثة ونقل المعرفة.كما أجرى الخريف جولة على العديد من شركات الطيران العالمية المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، بما في ذلك شركة "إيرباص"، وشركة "بوينغ"، و"طيران الرياض"، وغيرها.واطّلع على أحدث التقنيات المستخدمة، وآخر ما توصّلت إليه في قطاع الطيران والقطاعات المرادفة له.فرص استثماريةيذكر أن مؤتمر مستقبل الطيران 2024 الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، يستعرض فرصًا استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، بھدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، والوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.وذلك بمشاركة أكثر من 30 وزيرًا، و77 من قادة سلطات الطيران المدني، ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم، و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران في أكثر من 120 دولة.