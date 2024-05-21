مؤتمر "الألكسو": مبادرة "الموهوبون العرب" توفر بيئة محفزة للإبداع

الخريف يبحث تعزيز التعاون مع عدد من رؤساء شركات الطيران العالمية

الجبيل الصناعية.. انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية