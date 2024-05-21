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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "الألكسو": مبادرة "الموهوبون العرب" توفر بيئة محفزة للإبداع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بمبادرة "الموهوبون العرب" ودورها في دعم الموهوبين بجميع الدول العربية.
وترأست المملكة الدورة 27 للمؤتمر، بحضور وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم يوسف البنيان، وبمشاركة الوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم من 22 دولة عربية.
وتأتي مبادرة "الموهوبون العرب" انطلاقًا من حرص المملكة على نقل تجربتها الرائدة في اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين للعالم العربي، ودعم الشباب العربي لاستثمار طاقاته وقدراته، من خلال تطوير مقياس خاص بهدف اكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، بما يتواءم مع البيئة والثقافة العربية المتنوعة، والذي يعتمد على منهجية علمية، ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية.
بالإضافة إلى رعاية الطلبة المكتشفين من خلال العديد من البرامج النوعية حضوريًا داخل المملكة أو عن بُعد وبشكل مجاني.
تعزيز العمل المشتركويعد اجتماع المؤتمر العام من الأحداث الثقافية المهمة في العالم العربي، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وتستضيفه الدول الأعضاء مرّة كل سنتين، لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية في المجالات الثقافية المختلفة.
وترأست المملكة الدورة 27 للمؤتمر، بحضور وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم يوسف البنيان، وبمشاركة الوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم من 22 دولة عربية.
تجربة سعودية رائدةوأعرب المؤتمر العام للألكسو من خلال كلمة المملكة، عن تقديره لمبادرة "الموهوبون العرب" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ودورها في إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع في العالم العربي للعام الثالث على التوالي.
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وتأتي مبادرة "الموهوبون العرب" انطلاقًا من حرص المملكة على نقل تجربتها الرائدة في اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين للعالم العربي، ودعم الشباب العربي لاستثمار طاقاته وقدراته، من خلال تطوير مقياس خاص بهدف اكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، بما يتواءم مع البيئة والثقافة العربية المتنوعة، والذي يعتمد على منهجية علمية، ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية.
بالإضافة إلى رعاية الطلبة المكتشفين من خلال العديد من البرامج النوعية حضوريًا داخل المملكة أو عن بُعد وبشكل مجاني.
تعزيز العمل المشتركويعد اجتماع المؤتمر العام من الأحداث الثقافية المهمة في العالم العربي، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وتستضيفه الدول الأعضاء مرّة كل سنتين، لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية في المجالات الثقافية المختلفة.