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شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل الصناعية.. انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ينطلق اليوم الثلاثاء بمدينة الجبيل الصناعية المؤتمر الأول للتميز في التمريض 2024، بتنظيم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية.
ويستمر المؤتمر حتى 23 مايو الحالي تحت شعار "التميز التمريضي لقيادة الرعاية الصحية بالجبيل الصناعية"، في مركز الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود للأبحاث والتدريب في كلية الجبيل الصناعية.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة تجمع المتخصصين تحت سقف واحد لتبادل المعرفة والخبرات المهنية، وإحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى احتضان التحول في الرعاية التمريضية، إلى جانب مناقشة القيادة التمريضية في مجال الصحة الرقمية، واستكشاف الذكاء الاصطناعي في ممارسات التمريض، وتقديم المفاهيم الحديثة للتمريض والممارسة القائمة على الأدلة.
وأشار إلى حرص قيادة الهيئة الملكية للجبيل وينبع على دعم المؤتمر ليأخذ اتجاهات عديدة، باعتبار أن التمريض هو حجر الزاوية في المنظومة الطبية.
واشتمل الدعم على اتاحة البرامج التدريبية والعلمية ومنها هذا المؤتمر، إلى جانب تشجيع التمريض وتحفيزهم عبر آليات عديدة حتى يواصلوا أداء مهامهم ورسالتهم السامية على أكمل وأمثل وجه.
وأضافت: سيقدم المحاضرات 25 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين في مجال التمريض من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر والكويت والأردن، يناقشون عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بمهنة التمريض، تتضمن أبرز محاورها: التميز والابتكار في الرعاية التمريضية، والبحث العلمي في التمريض، والعلم المبني على البراهين، وعلم القيادة في التمريض.
بالإضافة إلى أثر التحول الرقمي وتطبيقاته على الرعاية التمريضي.
5 ورش عملوأوضحت العبيدان أن 5 ورش عمل ستُنظم على هامش المؤتمر، وهي: ورشة العلم التمريضي المبني على البراهين، وورشة ثقافة الابتكار في التمريض، وورشة أساسيات واستراتيجيات الجودة في الرعاية الصحية، وورشة العناية بالتقرحات السريرية، بالإضافة إلى ورشة تصنيف وفرز حالات الطوارئ.
الجدير بالذكر أن الدعوة موجهة لكل المستهدفين من الممرضين والممرضات والأطباء والطلاب، وجميع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، ومدراء البحث الأكاديمي.
ويستمر المؤتمر حتى 23 مايو الحالي تحت شعار "التميز التمريضي لقيادة الرعاية الصحية بالجبيل الصناعية"، في مركز الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود للأبحاث والتدريب في كلية الجبيل الصناعية.
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النهوض بمهنة التمريضوأوضح المشرف العام على المؤتمر مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل د. عمر الشمري، أن المؤتمر يهدف إلى النهوض بمهنة التمريض وتعزيز الإبداع والابتكار والتحول نحو رؤية السعودية 2030.
بالإضافة إلى احتضان التحول في الرعاية التمريضية، إلى جانب مناقشة القيادة التمريضية في مجال الصحة الرقمية، واستكشاف الذكاء الاصطناعي في ممارسات التمريض، وتقديم المفاهيم الحديثة للتمريض والممارسة القائمة على الأدلة.
وأشار إلى حرص قيادة الهيئة الملكية للجبيل وينبع على دعم المؤتمر ليأخذ اتجاهات عديدة، باعتبار أن التمريض هو حجر الزاوية في المنظومة الطبية.
واشتمل الدعم على اتاحة البرامج التدريبية والعلمية ومنها هذا المؤتمر، إلى جانب تشجيع التمريض وتحفيزهم عبر آليات عديدة حتى يواصلوا أداء مهامهم ورسالتهم السامية على أكمل وأمثل وجه.
34 ساعة تعليم طبيوذكرت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر مدير ادارة خدمات التمريض ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل د. فضيلة العبيدان، أن المؤتمر يستهدف ما يقارب 1000 ممرض وممرضة وممارس صحي، وجرى اعتماده بـ 34 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
وأضافت: سيقدم المحاضرات 25 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين في مجال التمريض من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر والكويت والأردن، يناقشون عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بمهنة التمريض، تتضمن أبرز محاورها: التميز والابتكار في الرعاية التمريضية، والبحث العلمي في التمريض، والعلم المبني على البراهين، وعلم القيادة في التمريض.
بالإضافة إلى أثر التحول الرقمي وتطبيقاته على الرعاية التمريضي.
5 ورش عملوأوضحت العبيدان أن 5 ورش عمل ستُنظم على هامش المؤتمر، وهي: ورشة العلم التمريضي المبني على البراهين، وورشة ثقافة الابتكار في التمريض، وورشة أساسيات واستراتيجيات الجودة في الرعاية الصحية، وورشة العناية بالتقرحات السريرية، بالإضافة إلى ورشة تصنيف وفرز حالات الطوارئ.
الجدير بالذكر أن الدعوة موجهة لكل المستهدفين من الممرضين والممرضات والأطباء والطلاب، وجميع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، ومدراء البحث الأكاديمي.