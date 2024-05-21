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تراند اليوم : "أنا أومن بنظرية المؤامرة".. بالفيديو.. محلل سياسي إيراني: هذه الدولة هي التي خلف إسقاط طائرة الرئيس الإيراني وتحطمها!

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صحيفة الخليج 365: علق أستاذ العلوم السياسية الإيراني مصدق بور، على تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما.

وقال بور خلال لقائه بقناة العربية: إسرائيل تقف وراء حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني وهي من قامت بالتشويش إلكترونيا على الطائرة.

وأضاف:أنا أؤمن بنظرية المؤامرة، لافتا: الطائرة كانت موجودة على الأرض في "أذربيجان"، متسائلا: لماذا ذهب الرئيس الإيراني بهذه الطائرة ولم يكن يريد أن يذهب.

وأكمل: الرئيس شعر إذا ذهب بطائرته الرئاسية كان مأمونا، مشيرا: إذا سافر بطائرته يجب أن تحط في مطار باكو والمسافة بينه وبين الحدود الأذربيجانية طويلة وتعد مجازفة أمنية".

وتابع: قالوا نحط الطائرة في تبريز ونعبر الحدود بمروحية؛ ولكن لسوء الحظ المنطقة منطقة تضاريس وغابات وجبال شاهقة.

MO Nasa

MO Nasa

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