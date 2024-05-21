تراند اليوم : شاهد.. فيديو جديد للرئيس الإيراني داخل طائرته قبل سقوطها بنصف ساعة ويبدو عليه علامات القلق والارتباك

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول لقطات للرئيس الإيراني " إبراهيم رئيسي" من داخل الطائرة الرئاسية التي تقله ومرافقيه إلى محافظة " أذربيجان" .

وظهر رئيسي في الفيديو وهو يجلس على مقاعد الطائرة بجانب مرافقيه ، ويبدو عليه علامات القلق والارتباك .

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في زيارة إلى محافظة أذربيجان لحضور مراسم تدشين حفل افتتاح مشروع جسر العبور بين طريق آراس والسكك الحديدية ، وأثناء عودته إلى طهران تعرضت المرحية لحادث تحطم ما اسفر عن مصرعه هو ومرافقيه .