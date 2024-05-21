اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. فيديو جديد للرئيس الإيراني داخل طائرته قبل سقوطها بنصف ساعة ويبدو عليه علامات القلق والارتباك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

1d0875df-7597-4734-95ff-c1367aa2bc33

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول لقطات للرئيس الإيراني " إبراهيم رئيسي" من داخل الطائرة الرئاسية التي تقله ومرافقيه إلى محافظة " أذربيجان" .

وظهر رئيسي في الفيديو وهو يجلس على مقاعد الطائرة بجانب مرافقيه ، ويبدو عليه علامات القلق والارتباك .

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في زيارة إلى محافظة أذربيجان لحضور مراسم تدشين حفل افتتاح مشروع جسر العبور بين طريق آراس والسكك الحديدية ، وأثناء عودته إلى طهران تعرضت المرحية لحادث تحطم ما اسفر عن مصرعه هو ومرافقيه .

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا