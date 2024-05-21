شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى 11 مساء.

ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.