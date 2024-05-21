شكرا لمتابعة خبر عن فهد البلوي يروي قصة إنقاذه لطفلة تحركت بها السيارة بعدما تركتها والدتها قيد التشغيل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي المواطن “فهد البلوي” قصة الفيديو المتداول له وهو ينقذ طفلة تحركت بها السيارة بعدما تركتها والدتها قيد التشغيل ونزلت لأحد المحلات في ‎جدة.

وقال البلوي “أحب أشكر كل من دعي لي واثني علي، جزاكم الله خير، الموقف حصل أمس كنت انتظر خارج أحد المحلات، وكانت تقف جانبي سيارة بها أم وطفلين”.

وأضاف فهد البلوي “الأم نزلت من سيارتها حاملة طفل، وتركت آخر في السيارة، ولاحظت تحرك السيارة إلى الخلف، والحمد لله ربنا قدرني على إيقاف المركبة دون حدوث أي إصابات”.