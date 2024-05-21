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تراند اليوم : "أنا أؤمن بنظرية المؤامرة".. بالفيديو.. محلل سياسي إيراني: هذه الدولة خلف إسقاط طائرة الرئيس الإيراني وتحطمها!

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صحيفة الخليج 365: علق أستاذ العلوم السياسية الإيراني مصدق بور، على تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما.

وقال بور خلال لقائه بقناة العربية: إسرائيل تقف وراء حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني وهي من قامت بالتشويش إلكترونيا على الطائرة.

وأضاف:أنا أؤمن بنظرية المؤامرة، لافتا: الطائرة كانت موجودة على الأرض في "أذربيجان"، متسائلا: لماذا ذهب الرئيس الإيراني بهذه الطائرة ولم يكن يريد أن يذهب.

وأكمل: الرئيس شعر إذا ذهب بطائرته الرئاسية كان مأمونا، مشيرا: إذا سافر بطائرته يجب أن تحط في مطار باكو والمسافة بينه وبين الحدود الأذربيجانية طويلة وتعد مجازفة أمنية".

وتابع: قالوا نحط الطائرة في تبريز ونعبر الحدود بمروحية؛ ولكن لسوء الحظ المنطقة منطقة تضاريس وغابات وجبال شاهقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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