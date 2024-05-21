شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الشهداء" يحصد الآيزو في إدارة رضا العملاء ومعالجة الشكاوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين على شهادة الآيزو في نظامي إدارة رضا المستفيدين ومعالجة الشكاوي، والمعتمدة عالميًا من المنظمة الدولية للتقييس ISO.

ومُنح صندوق الشهداء شهادة ISO 10002 وشهادة ISO 10004، بوصفهما جزء من مجموعة المواصفات القياسية التي تصدرها المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورضا العملاء في المؤسسات والمنظمات.

إنجاز غير مسبوق

وأعرب الأمين العام للصندوق طلال بن عثمان المعمر عن اعتزازه بهذا الإنجاز غير المسبوق للصندوق.

وأوضح أن حصول الصندوق على شهادة الآيزو في إطار خدمة ورضا المستفيدين يؤكِد العناية بالمستفيدين، وتلمس رضاهم، والاهتمام بآرائهم، وتقديم خدمات نوعية ومستدامة تمكنهم من حياةٍ كريمة.



وأشار إلى أن هذا الإنجاز يؤكد حرص الحكومة الرشيدة على هذه الفئة الغالية، ودعمها الدائم للصندوق ومشروعاته وبرامجه، والحرص على تمكين المستفيدين، وتعزيز مشاعر الفخر والاعتزاز في نفوسهم كِفاء ما قدمه أبطالنا البواسل من تضحيات في سبيل الدفاع عن دينهم ووطنهم العزيز.

مواصفات رضا المستفيدين

يشار إلى أن شهادة "ISO 10004" تُمنح للجهات التي تنجح في تطبيق مواصفات رضا المستفيدين في التعامل مع الشكاوي، وتهدف بتطبيقها إلى تقديم خدمات عالية الجودة، وتلبية احتياجات العملاء، ومدى رضاهم، والاستجابة السريعة لملحوظاتهم، وتطوير أدوات الخدمة.



كما تُعنى شهادة "ISO 10002" برصد وقياس رضا المستفيدين، إذ توفر إرشادات للمنظمات لتحسين إدارة شكاوي المستفيدين ورضاهم، وتشمل إنشاء آليات دقيقة لاستقبال وتسجيل الشكاوي، وتحليلها، واتخاذ إجراءات التصحيح المناسبة.

بالإضافة إلى تقديم التعويضات اللازمة للمستفيدين المتضررين.

معايير دولية

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الصندوق في تطبيق أنظمة التعامل مع شكاوي المستفيدين بمعايير دولية، ووفق أحدث المنهجيات المتبعة، واتساقًا مع منظومة التحول في أعمال الصندوق التي جعلت العناية بالمستفيد، وتمكينه من حياةٍ كريمة ضمن أولويات العمل.

وسيستمر الصندوق في مسيرة التطوير الممنهجة التي تخدم هذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعًا ممن ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن دينهم وتراب وطنهم الغالي.