تراند اليوم : علماء فلك يكشفون عن علامة على وجود حضارات خارج كوكب الأرض

صحيفة الخليج 365: أوضحت مجموعة من علماء الفلك السويديين والهنود والأمريكيين، أن سبعة نجوم في الفضاء الكوني قد تحتوي على مجالات دايسون التي تشير إلى وجود حضارات خارج كوكب الأرض.

وأجرى العلماء دراسة إشعاع النجوم الذي تم تسجيله بواسطة التلسكوبات Gaia و2MASS وWISE، واتضح أن الأجسام النجمية التي تمتلك مجالات دايسون افتراضيا، تنبعث منها كمية زائدة من الأشعة تحت الحمراء التي يمكن للأجهزة الموجودة على الأرض الوصول إليها، وفق نوفوستي.

وقالت المقالة: "لقد تمكنا من اكتشاف سبعة أجسام قزمة مرئية من نوع M تظهر انبعاثا زائدا من أصل غير معروف وتناسب نموذجنا لمجال دايسون".

وأبانت أن النظريات العلمية الحالية لا تفسر الإشعاع الزائد المكتشف في النجوم، كما يخطط علماء الفلك لفحص هذه الأجسام بتلسكوبات أكثر قوة لاستكشاف وجود علامة افتراضية على وجود حياة هناك.