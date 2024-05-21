10 آلاف مستفيد من دعم قطاع العسل

أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية »، عن تحقيق حزمة من الإنجازات البارزة في دعم قطاع العسل، حيث وصل إجمالي الدعم المقدّم لهذا القطاع منذ عام 2020 وحتى الآن إلى 140 مليون ريال، استفاد منها نحو (10.584) مستفيداً في جميع مناطق المملكة، وتأتي مناطق عسير، وحائل، ومكة المكرمة، والباحة في مقدمة المستفيدين من الدعم.

وأوضح البرنامج بمناسبة اليوم العالمي للنحل، أن كمية إنتاج العسل في المملكة بلغت العام الماضي (3.120) طناً في السنة، محققة زيادة بنسبة (41) % عن عام 2021، مؤكداً أنه يهدف إلى زيادة الإنتاج إلى (7.500) طن سنوياً بحلول عام 2026م، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج العسل.

وأكد البرنامج دعمه لعدد من المشاريع الحيوية في قطاع العسل، بما في ذلك إنشاء محطات تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود في مناطق مثل حائل، ونجران، وجازان، والمدينة المنورة، وتبوك، والطائف. كما تم توريد ثلاثة مختبرات متنقلة لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وأربع عيادات متنقلة مجهزة لذلك (مرحلة 2)، بالإضافة إلى توريد أدوات النحالة الحديثة لنشر تقنياتها بين النحالين.