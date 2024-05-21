وأوضح البرنامج بمناسبة اليوم العالمي للنحل، أن كمية إنتاج العسل في المملكة بلغت العام الماضي (3.120) طناً في السنة، محققة زيادة بنسبة (41) % عن عام 2021، مؤكداً أنه يهدف إلى زيادة الإنتاج إلى (7.500) طن سنوياً بحلول عام 2026م، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج العسل.
وأكد البرنامج دعمه لعدد من المشاريع الحيوية في قطاع العسل، بما في ذلك إنشاء محطات تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود في مناطق مثل حائل، ونجران، وجازان، والمدينة المنورة، وتبوك، والطائف. كما تم توريد ثلاثة مختبرات متنقلة لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وأربع عيادات متنقلة مجهزة لذلك (مرحلة 2)، بالإضافة إلى توريد أدوات النحالة الحديثة لنشر تقنياتها بين النحالين.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 آلاف مستفيد من دعم قطاع العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.