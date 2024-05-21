شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: ٩٠ يوم من الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق؛ إن مرحلة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة ستكون خلال هذه الأيام.

واضاف الزعاق خلال برنامج تقويم المذاع على قناة العربية، سيظل هذا الارتفاع لمدة 90 يومًا، ولن تنخفض درجات الحرارة إلى مستوياتها المعتادة حتى حلول منتصف شهر سبتمبر المقبل، عندما يدخل الجزء الثاني من نجم سهيل.

وأوضح أنه وبعد انقضاء 60 يومًا من بداية الصيف ستدخل السعودية الكويت والعراق وليبيا في منافسة عالمية لتسجيل أعلى درجة حرارة، وستستمر هذه المنافسة لمدة أربعين يوماً أخرى.

واشار الزعاق، إلى أنه خلال هذه الفترة، ستظهر بوضوح بين فترات النهار والليل الفوارق الحرارية، مما سيؤدي إلى تشكل الرطوبة على المناطق الساحلية وزيادة سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، كما أنه سيكون هناك احتمالية هطول أمطار غزيرة وتشكيل سحب كثيفة قد تصاحبها ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.