الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته الجوية لهذا اليوم.

وأشار التقرير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول، وتكون الرياح نشطة مصحوبة بزخات من البرد.

بينما ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى بعض أجزاء من الرياض والقصيم.

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