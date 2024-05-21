تراند اليوم : أول تعليق من "بايدن" على طلب "الجنائية الدولية" إصدار مذكرة باعتقال "نتنياهو"

صحيفة الخليج 365- وكالات: علق الرئيس الأميركي جو بايدن، على اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة، منتقدا طلب من "الجنائية الدولية" إصدار مذكرة باعتقال الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بايدن، في تصريحات بالبيت الأبيض، إن الهجوم الذي تشنّه إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية، و نحن نرفض ذلك"، في إشارة إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي

وأدان بايدن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية منفصلة، إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.