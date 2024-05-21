تراند اليوم : تحلاية فرحاً بمقتل الطاغية.. شاهد.. أهالي إدلب يوزعون الحلوى في الشوارع بعد مقتل الرئيس الإيراني 

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، أهالي إدلب يوزعون الحلوى على المارة في الشوارع، بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وأظهر الفيديو، صينية الحلوى وُضعت عليها ورقة كتب عليها "تحلاية فرحاً بمقتل طاغية إيران"، وسط فرحة الأهالي في إدلب بسوريا.

وقال شاب سوري: "لا يخفى على أحد المجازر التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري. أنا من الناس الذين دُمرت منازلهم، ونزحت من مدينتي معرة النعمان".

ورأى نازح من حلب: "إيران مسؤولة عن تهجير الناس من مدن مختلفة إلى شمال سوريا. كما كانت إيران سببا رئيسيًا في ارتكاب مجازر وتدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، أنا نازح هنا منذ 8 سنوات بسببهم".

وعلق نازح من كفرنبل، قائلا: "هذا الرئيس وقد ذاق نفس المصير الذي ذاقه الشعب السوري"، لافتا: "أنا من كفرنبل التي تحتلها حالياً الميليشيات الإيرانية والميليشيات التابعة لها".

والجدير بالذكر، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الإثنين، مصرع رئيسي ومرافقيه، ومن بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إثر تحطم مروحيتهم فوق غابات محافظة أذربيجان الشرقية شمال البلاد، لدى عودتهم من حدود أذربيجان.