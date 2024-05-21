شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القصيم تنفذ 2754 جولة رقابية بالبكيرية خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البكيرية خلال شهر أبريل الماضي 2754 جولة رقابية لعددٍ من المنشآت التجارية والصحية والمباني تحت الإنشاء، لرصد المخالفات الإنشائية والتأكد من امتثالها لتعليمات البلدية، وذلك ضمن جهودها الرقابية على المباني والمنشآت، والحد من مخالفات البناء والمحافظة على البيئة العمرانية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إنهاء إجراء 351 رخصة إلكترونية لعددٍ من المنشآت التجارية والمباني الإنشائية والحفريات، وإصدار 119 شهادة صحية، ونفّذت الفرق الميدانية للبلدية 288 جولة للإصحاح البيئي، و360 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية، ومعالجة 800 متر مربع من حفر الشوارع داخل المحافظة والمراكز التابعة لها.

وتأتي هذه الجولات الرقابية ضمن الجهود التي تقوم بها بلدية محافظة البكيرية تعزيزًا للدور الحيوي للقطاع البلدي، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "بلدي” أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.

