شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال سفلتة وتطوير الشوارع بمداخل النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستكمل بلدية محافظة النعيرية تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تطوير وتأهيل الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية لأحياء ومداخل النعيرية.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد المطيري، أنه يجري حالياً استكمال أعمال ردم وتسوية الشوارع الرئيسية والداخلية لسوق الأنعام بالمدخل الشمالي للمحافظة.



ونوه المهندس المطيري إلى مواصلة البلدية لأعمال المشاريع ذات الأولوية، من خلال تطوير البنية التحتية للشوارع بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير.

وأشار إلى حرص البلدية على تنفيذ أعمال السفلتة ومختلف المشاريع البلدية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وفي إطار الجدول الزمني لتقديم أفضل الخدمات للسكان ضمن حزمة من البرامج لتعزيز كفاءة الطرق ودعم السلامة المرورية.