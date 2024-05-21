شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة.. "طريق مكة" تستقبل الحجاج بالترحيب والتهنئة باللغة التركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستقبل فريق من الكفاءات السعودية المؤهلة من منسوبي المديرية العامة للجوازات، حجاج بيت الله الحرام في صالة مبادرة "طريق مكة" في مطار إسنبوغا الدولي بأنقرة بالترحيب والتهنئة باللغة التركية.

ويباشر الفريق التأكد من الحصول على تأشيرة الحج، ومن ثم توزيع الحجاج على الكاونترات، لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة، إضافة الحقائب المتنقلة والمكتب المتنقل.

بعد ذلك تجري عملية التأكد من الجوازات عند بوابة الخروج والانتقال لصالة الانتظار التي تمتلئ جدرانها بتصاميم ورسومات لبيت الله الحرام والكعبة المشرفة، فيشعر الحاج بالروحانية.

تنظيم دقيق

وتستمر عملية التنظيم الدقيق إذ يجري التأكد من وجود جميع الحجاج، والتأكد من جوازات السفر قبل الصعود إلى الطائرة، ليتوجهوا بعد ذلك إما إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أو إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والانتقال بعد ذلك لمقار سكنهم عبر مسارات خصصت لذلك.

خدمة ضيوف الرحمن

ويتميز العمل بسرعة الإجراء ودقة التنفيذ، ويعود ذلك للكفاءات المؤهلة والمدربة، والأجهزة الحديثة، واستخدام أحدث التقنيات، والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.