شكرا لقرائتكم خبر عن "الزمازمة ".. مذكرة تفاهم لتوفير مياه زمزم في مخيمات حجاج الداخل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الزمازمة والمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد"، مذكرة تفاهم بحضور نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، وذلك بهدف توفير عبوات مياه زمزم لحجاج الداخل خلال موسم حج 1445هـ. ومثّل الشركة في توقيع المذكرة عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب الدكتور ياسر شوشو، الأمين العام، وعضو مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، الدكتور عبدالله المويهي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن شركة الزمازمة تعد الجهة المخولة بتقديم عبوات زمزم لحجاج البيت الحرام، حيث تسعى لتحسين وتطوير خدماتها لضمان أن تتوافق مع أعلى معايير الجودة والتميز.