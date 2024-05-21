شكرا لقرائتكم خبر عن ”الشؤون الإسلامية“ تستعرض تطبيقاتها للجنود المرابطين في الحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، من خلال معرض ”المرابطين على الحد الجنوبي“ بمقر قيادة الحرس الوطني في منطقة نجران، عدداً من التطبيقات الالكترونية التي تخدم الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، حيث تم عرض تطبيق تعليم الحج والعمرة الافتراضي متعدد اللغات الذي يقدم عرضًا ثلاثي الأبعاد لجميع مناسك الحج والعمرة، ومساعدة الحجاج والمعتمرين على تفادي الأخطاء في المناسك.كذلك تم استعراض تطبيق ”رشد“ الذي يشتمل على نسخة الكترونية من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم، والروايات والترجمات والتفاسير، وخدمة مواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، وخدمات توعية الحجاج والمعتمرين والزوار، وخدمة تواصل مع الوزارة.مستخدمو الأجهزة الذكيةكما تم عرض تطبيق ”الاستشهاد الصحيح“ الذي يهدف إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها من خلال قواعد بيانات موثوقة، حيث يستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية حول العالم.يذكر أن ”الشؤون الإسلامية“ تقيم على هامش المعرض عددا من الأنشطة الدعوية والمحاضرات تتناول تعزيز ثقافة الأمن الفكري، وحقوق ولاة الأمر ووجوب السمع والطاعة لهم، وكذلك الوسطية والاعتدال.. وذلك استشعاراً من الوزارة بإبراز جهود المرابطين على الحد الجنوبي، وتضحياتهم في حماية حدود هذه البلاد المباركة والحفاظ على مقدسات المسلمين، وكإحدى ثمرات مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الحرس الوطني