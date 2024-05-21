6728 إنذارا وبلاغا لسلامة الغذاء

بلغ عدد الإنذارات والبلاغات المتعلقة بسلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، 6728 إنذارًا وبلاغًا، وتم رصد ومتابعة 898 بلاغًا للمنظمة العالمية الحيوانية، بينما اتخذت إجراءات حيال 15 بلاغًا ذات علاقة بالمنتجات الغذائية المصدرة للمملكة.

وأوضح تقرير لهيئة الغذاء والدواء لعام 2024، أن عدد التقييمات لمنتج ومكون علفي غير تقليدي بلغت 817، وجرى إعداد 126 رأيًا فنيًا بخصوص مكونات ومواد علفية، ورصد 885 بلاغًا على نظام تيقظ الغذائي والتقصي، وإجراء التحقيقات اللازمة، وشارك 306 رأيًا علميًا لتقييم مخاطر الغذاء، وبناء عليه تمت مراجعة تقييم سلامة ومأمونية مجموعة من المنتجات الغذائية، وأضاف التقرير أنه تم إعداد 36 إخطارًا صحيًا «اعتياديًا وطارئًا» عن طريق مركز التدابير الصحية والصحة النباتية بالهيئة، بينما سجل قطاع الغذاء الرد على 28 استفسارًا وردًا للمركز بشأن التدابير الصحية واشتراطات تصدير للمملكة.

إخطارات وتقييمات

- 6 لوائح فنية للجنة العوائق الفنية.

- 15 قرارًا برفع الحظر عن المنتجات الغذائية المستوردة.

- 322 إذن تصريح لاستيراد وتصدير مبيدات آفات.

- 3420 منتجًا غذائيًا تمت مطابقتها.

- 266 طلبًا مقدمًا لتقييم وتسجيل مبيدات آفات.

- 139 لائحة فنية ومواصفة قياسية.

- 9152 منتجًا غذائيًا سجل إلكترونيًا.

- 504 منتجات غذائية تمت مطابقتها.

- 9439 تحليلا لطلبات شهادة تصدير.

- 1931 منتجًا غذائيًا واردًا.

- 424 إعلانًا للمنتجات الغذائية جرى تقييمها.