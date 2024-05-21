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المرور تحذر من مخالفات تؤدي للاستبعاد من تخفيض سداد الغرامات.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حذرت الإدارة العامة للمرور، من عدة مخالفات مرورية تؤدي للاستبعاد من تخفيض سداد الغرامات.

وقالت المرور، أنه سيتم استبعادك من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 18 / 04 / 2024م بنسبة (50%) في حال ارتكاب أي من المخالفات التالية:

– التفحيط.
– قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ساعة فأقل.

– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ساعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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