شكرا لمتابعة خبر عن المرور تحذر من مخالفات تؤدي للاستبعاد من تخفيض سداد الغرامات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الإدارة العامة للمرور، من عدة مخالفات مرورية تؤدي للاستبعاد من تخفيض سداد الغرامات.

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وقالت المرور، أنه سيتم استبعادك من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 18 / 04 / 2024م بنسبة (50%) في حال ارتكاب أي من المخالفات التالية:

– التفحيط.

– قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ساعة فأقل.

– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ساعة.