اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. انطلاق مراسيم تشيع الرئيس الإيراني ومرافقيه في تبريز

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: انطلقت الثلاثاء، في مدينة تبريز في شمال غرب إيران مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قتل الأحد في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية وعرة.

وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أن تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي سينتقل إلى طهران الأربعاء.

وقال نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محسن منصوري للتلفزيون الرسمي "سيقام صباح الأربعاء موكب التشييع في مدينة طهران" لرئيسي ومرافقيه الذين قتلوا في تحطم المروحية، وبينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا