تراند اليوم : بالاتفاق مع صديقتها.. مصري يستدرج فتاة ويقتلها ويشوه وجهها بعد أيام من خطبتها..والكشف عن دوافع الجريمة!

صحيفة الخليج 365: ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر قاتل الفتاة "منة الله رفعت" بعد العثور على جثتها محروقة وملقاة بمقابر بالمقابر في محافظة المنيا بعد أيام من خطبتها.

سرقة الذهب

وكشفت التحريات أن المجني عليها قتلت على يد زوج صديقتها ويدعى "ع. ع"، بالاتفاق مع أحد سائق التوك توك باستدراجها مع صديقتها لسرقة الذهب الخاص بخطوبتها، وذلك أثناء تواجدها معها أمام أحد البنوك بمركز بني مزار.

وبحسب مصادر أمنية، اعترف سائق التوك توك في التحقيقات الأولية بارتكاب الواقعة بقيامه باستدراج الفتاة، وقام بالذهاب إلى مقابر القرية ثم كبل يديها من أجل سرقة مشغولاتها الذهبية.

شوهوا وجهها

كما أكد أنه قام بتشويه وجهها من أجل عدم تمكن الأهالي من معرفة ملامح وجهها وقت العثور عليها.

وكان أهالى قرية "إبشاق"، التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، قد شيعوا جنازة الفتاة "منة الله رفعت محمد"، البالغة من العمر 25 عاما، مساء أمس الاثنين، بعد العثور على جثتها محروقة في مقابر الشيخ عطا.