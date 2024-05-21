حملة توعوية عن الحصبة بالمدارس

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتطعيم باللقاح الفيروسي الثلاثي «الحصبة» للأطفال، ما بين سن الرابعة والعاشرة، ودعا التجمع الصحي بالمدينة المنورة أولياء الأمور إلى تطعيم أبنائهم باللقاح من خلال المراكز الصحية الأولية أو عبر الحملات التي يقيمها التجمع بالتنسيق مع المدارس، بالإضافة إلى العربات المتنقلة.

وبين التجمع أن اللقاح آمن، ويعطى لمن سبق أخذه، وهو الوسيلة الوحيدة للوقاية بأخذ اللقاح.

وأشار إلى أن أعراض الحصبة تبدأ بارتفاع درجة الحرارة، وانتشار الطفح الجلدي بعد 12 أو 10 أيام من التعرض للفيروس، ويستمر إلى ما بين أربعة إلى سبعة أيام، وتكون طرق انتقال الحصبة إلى الجسم عبر الاتصال المباشر أو السعال والعطاس أو مخالطة شخص مصاب، وأكد التجمع أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة من الحصبة، ويتوفر في جميع المراكز الصحية مجانًا للمواطنين والمقيمين.

يذكر أن وزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة تنفذ حملة للتطعيم باللقاح الفيروسي الثلاثي «الحصبة» للأطفال بين سن الرابعة والعاشرة، حيث ستبدأ الحملة الأسبوع المقبل في المدارس بالتنسيق مع المراكز الصحية، إذ تعد الحملة أحد الأهداف الإستراتيجية المهمة في الوقاية من الحصبة.

ويبدأ الفريق الصحي العمل في تطعيم الأطفال من خلال زيارة المدارس في المدينة المنورة لرياض الأطفال والمدارس المتوافرة فيها مراحل الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، إذ تستهدف الحملة تطعيم كل الطلبة ابتداء من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، باعتبار أن هذا اللقاح من اللقاحات الأساسية ضمن جدول التطعيمات الوطني.

أعراض الحصبة

- ارتفاع الحرارة.

- انتشار الطفح الجلدي بعد 10-12 يومًا من التعرض للفيروس.

- يستمر من 4-7 أيام.

- سيلان الأنف.

- السعال.

- احمرار العين.

- البقع البيضاء الصغيرة داخل الخدين.