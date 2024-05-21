شكرا لمتابعة خبر عن تعليم مكة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمد مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعام الدراسي الحالي 1445هـ.

وأوضحت إدارة التعليم أن عدد المتقدمون لحركة النقل الداخلي من المعلمين والمعلمات بلغ 6531 متقدماً ومتقدمة، فيما بلغ عدد من شملهم النقل 3358 معلماً ومعلمة بنسبة بلغت 51.42%.

ويُذكر أن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلم من خلال نظام نور، كما يمكن الاعتراض إلكترونياً عبر نظام نور لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.