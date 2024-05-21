اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. انطلاق مراسم تشيع الرئيس الإيراني ومرافقيه في تبريز.. والكشف عن موعد ومكان الدفن

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: انطلقت الثلاثاء، في مدينة تبريز في شمال غرب إيران مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قتل الأحد في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية وعرة.

وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أن تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي سينتقل إلى طهران الأربعاء.

وقال نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محسن منصوري للتلفزيون الرسمي "سيقام صباح الأربعاء موكب التشييع في مدينة طهران" لرئيسي ومرافقيه الذين قتلوا في تحطم المروحية، وبينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وأعلن رئيس "لجنة تشييع الشهداء"، محسن منصوري، إن مراسم دفن رئيسي ستقام صباح الخميس في "حرم الإمام الرضا عليه السلام".

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا