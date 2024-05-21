تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من المواطن الذي أنقذ طفلين بعدما تركتهما والدتهما داخل سيارة ونزلت أمام أحد المحلات في جدة

صحيفة الخليج 365: روى المواطن "فهد البلوي" قصة الفيديو المتداول له وهو ينقذ طفلين تحركت بهم السيارة بعد أن تركتها والدتهم قيد التشغيل ونزلت لأحد المحلات في جدة.

وقال خلال حديثه عبر قناة العربية: "كنت انتظر خارج أحد المحلات، وكان بجانبي سيارة بها أم لثلاثة أطفال، نزلت الأم وهي حاملة لأحد أطفالها وتبقى طفلين في المركبة".

وأضاف: "لاحظت تحرك السيارة جهة الخلف، والحمد لله تمكنت من إيقاف المركبة بدون حدوث أي إصابات".

وتابع: "لعل هذا الموقف كان درس للأم بعدم تكرار مثل هذا الفعل، والله يحفظ الجميع من كل شر".