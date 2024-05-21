تراند اليوم : "بعد تراجع شعبيته" .. الكشف عن قرار " مجلس خبراء القيادة" في إيران بشأن "إبراهيم رئيسي" قبل وفاته ب 6 أشهر

صحيفة الخليج 365: ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في تقرير لها أنه قبل 6 أشهر، قام مجلس خبراء القيادة في إيران بشطب اسم رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، حينذاك من قائمة المرشحين المحتملين لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وحسب الوكالة، قال مصدران قريبان من هذه القضية إن مجلس الخبراء، وبسبب تراجع شعبية إبراهيم رئيسي وسوء إدارته للبلاد والوضع الاقتصادي الرديء الناجم عن العقوبات الأميركية، أقدم قبل نحو ستة أشهر على حذف رئيسي من قائمة الخلفاء المحتملين لعلي خامنئي.

وقال مصدر إن رجال الدين المتنفذين الداعمين لإبراهيم رئيسي مارسوا ضغوطا قوية لإعادته إلى هذه القائمة.

والجدير بالذكر، بدأت صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة تبريز، عاصمة محافظة أذربیجان الشرقية بشمال غربي إيران، مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية شمال غرب إيران.