شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تفتتح معرض "تبدى 2024" بأكثر من 57 مشروع تخرج ريادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم أمس الاثنين 20 مايو 2024م، معرض خريجات الدفعة الثانية عشرة من برنامج التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية (تبدَّى 2024)؛ لاستعراض أكثر من (57) مشروع تخرج ريادي، وذلك في مقر الكلية.

استعراض مهارات وقدرات الخريجات

ويهدف المعرض لإظهار المكتسبات المعرفية والمهارية للخريجات، بما تقدمه المشاريع من حلول تصميمية مبتكرة، للمشكلات والقضايا التي تؤثر على الفرد والمجتمع، وفق اتباع منهجية التفكير الإبداعي، ومهارات التفكير النقدي، ودراسة قابلية تنفيذ المشاريع، والترويج لها بمستوى احترافي. التفاعل بين الخريجات وسوق العمل ويسعى المعرض إلى إتاحة مساحة للتفاعل والتواصل بين خريجات البرنامج، وطالبات الجامعة، وأرباب سوق العمل، والمهتمين بالمجال، إلى جانب تهيئة الخريجات للمنافسة بمهنية في سوق العمل، ودخول عالم ريادة الأعمال.

ويستمر المعرض في استقبال زواره من المهتمين، والباحثين، والشركاء، وقطاع الأعمال، والمجتمع، إلى يوم غد الأربعاء 22 مايو 2024م، من الساعة 6:30– 9:30مساءً.

ويأتي ذلك متماهيًا مع رسالة برنامج التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية كبرنامج ملهم للبحث والإبداع والابتكار، وضمن جهود كلية التصاميم والفنون للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، الرامية إلى تحقيق التميز في التعليم والتعلُّم، وتقديم كفاءات وطنية منافسة، عبر تعزيز المهارات والمعارف والقيم.