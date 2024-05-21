شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 30 يومًا.. منصة أبشر تنفذ أكثر من 5.5 مليون عملية إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر أبريل الماضي أكثر من (5.5) ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

فمن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3,692,428 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 93,975 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و43,219 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و29,751 عملية في خدمة بياناتي، و16,213 تعريفًا بفرد أسرة، و9,461 عملية في خدمة بياناتي المطورة، وإصدار 8,087 سجل أسرة، و5,256 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، و1,921 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية. خدمات الجوازات وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 267,212 إقامة، وإصدار 240,152 تأشيرة خروج وعودة، و96,901 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و25,475 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و16,556 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و14,202 عملية في خدمة تقرير مقيم، و7,025 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و6,977 عملية في خدمة نقل الخدمات، و5,305 عمليات في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,249 تفويض استقبال القادمات للعمل. خدمات الأمن العام وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 109,341 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و80,026 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و75,817 طلبًا لإصدار تفويض القيادة، و70,796 تجديدًا لرخصة القيادة، و39,477 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و17,155 عملية في خدمة مبايعة مركبات، و11,124 عملية في خدمات السلاح الناري، و5,230 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5,064 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة. وأنجزت المنصة خلال شهر أبريل الماضي 152,605 طلبات لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 66,333 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3,115 استفسارًا عامًا عن البصمة. عمليات أبشر أعمال وعبر منصة "أبشر أعمال"، تجاوزت العمليات المنفذة 1,815,590 عملية، تضمنت إصدار 982,037 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و227,412 عملية في إصدار وتجديد الإقامة، و195,791 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 114,867 تأشيرة خروج وعودة، وإضافة 63,034 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 40,621 عملية تجيير البطاقة الجمركية، وإجراء 27,779 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و26,989 عملية نقل خدمات، و22,605 عمليات في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و20,162 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، وإصدار 18,817 شهادة خلو سوابق، و15,068 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، وتجديد 8,736 رخصة سير، و5,634 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5,503 عمليات في خدمة طلب تقرير مقيم، وإجراء 4,643 تحديثًا لمعلومات جواز السفر، و2,849 استعلامًا عن معلومات المركبات، و2,683 عملية في الأسلحة الهوائية، و2,571 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج والعودة، و2,185 عملية تعديل مهنة، و1,829 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و1,145 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.

